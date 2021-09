Quasi 500 prototipi e giochi Dreamcast e Xbox cancellati recuperati da Hidden Palace (Di lunedì 20 settembre 2021) Il gruppo di conservazione Hidden Palace ha annunciato un nuovo elenco di progetti recuperati tra cui centinaia di prototipi non definitivi e alcuni giochi cancellati . Nello specifico, l’iniziativa Project Deluge include 349 giochi della prima Xbox e 135 di Dreamcast, la console Sega. Ciò ha portato ad alcune curiosità, come l’apparizione di Luigi, il personaggio di Nintendo, in SEGA GT . I giochi Xbox includono versioni inedite di Pac-Man World Rally , He-Man: Defender of Grayskull , American Idol o Hail to the Chimp , che è stato poi rilasciato per Xbox 360 e PlayStation 3. Include anche una versione inglese di Dinosaur Hunting: Ushinawareta Daichi che era stata pianificata in ... Leggi su gamesandconsoles (Di lunedì 20 settembre 2021) Il gruppo di conservazioneha annunciato un nuovo elenco di progettitra cui centinaia dinon definitivi e alcuni. Nello specifico, l’iniziativa Project Deluge include 349della primae 135 di, la console Sega. Ciò ha portato ad alcune curiosità, come l’apparizione di Luigi, il personaggio di Nintendo, in SEGA GT . Iincludono versioni inedite di Pac-Man World Rally , He-Man: Defender of Grayskull , American Idol o Hail to the Chimp , che è stato poi rilasciato per360 e PlayStation 3. Include anche una versione inglese di Dinosaur Hunting: Ushinawareta Daichi che era stata pianificata in ...

