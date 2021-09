Prodi a Letta: “I diritti non bastano, il Pd faccia più proposte forti” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Il programma attuale del Pd è un po’ troppo ristretto“. Lo ha detto Romano Prodi ospite a Mezz’ora in Più da Lucia Annunziata. Per l’ex premier servirebbe al Pd “una proposta forte sul lavoro per costruire un’alleanza più larga. Ci vuole un qualcosa che sul lavoro, sul tipo di crescita, sul post pandemia, acquisti più fascino anche fuori“. Il padre dell’Ulivo si rivolge al segretario del Pd Enrico Letta indicando una direzione di marcia per il partito. “Giustamente, (Letta, ndr) ritiene così importanti i diritti individuali ma – dice ancora il Professore – non bastano. Adesso bisogna coinvolgere la gente“. A Letta “glielo ho detto”, ha aggiunto Prodi sottolineando che “questo governo ha creato ottimismo, ora si può diffondere il messaggio che ce la faremo. In questo ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 settembre 2021) “Il programma attuale del Pd è un po’ troppo ristretto“. Lo ha detto Romanoospite a Mezz’ora in Più da Lucia Annunziata. Per l’ex premier servirebbe al Pd “una proposta forte sul lavoro per costruire un’alleanza più larga. Ci vuole un qualcosa che sul lavoro, sul tipo di crescita, sul post pandemia, acquisti più fascino anche fuori“. Il padre dell’Ulivo si rivolge al segretario del Pd Enricoindicando una direzione di marcia per il partito. “Giustamente, (, ndr) ritiene così importanti iindividuali ma – dice ancora il Professore – non. Adesso bisogna coinvolgere la gente“. A“glielo ho detto”, ha aggiuntosottolineando che “questo governo ha creato ottimismo, ora si può diffondere il messaggio che ce la faremo. In questo ...

Advertising

rossipatrizia98 : @SecolodItalia1 Sono d'accordo con prodi letta è senza identità come i cinque stelle - zazoomblog : Prodi accantona l’idea del Colle e si vendica. Punge Letta perché il Pd sostiene il Mattarella bis - #Prodi… - via_portami : RT @14Agosto1892: @marioricciard18 @Corriere Farsi rimbrottare su temi di sinistra da un moderato come Prodi, sul Corriere, restituisce l’e… - be_marconi : RT @tempoweb: #Prodi bacchetta il 'suo' #Letta: non parli solo di ius soli @lefrasidiosho per #iltempodioshø - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Prodi, quasi mi commuove, dice cose fortemente condivisibili :'Il programma attuale del Pd è un po' troppo ristretto.… -