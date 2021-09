Milla | un thriller a fumetti

(Di lunedì 20 settembre 2021) In una delle città sotterranee della Cappadocia,, cacciatrice di tesori trafugati per conto delle Istituzioni internazionali, scopre un antico manoscritto tra le logore vesti di un cadavere mummificato. La scoperta è sensazionale perché è il frammento di un Vangelo apocrifo scritto dagli Esseni, i monaci integralisti giudaici che, all’alba dell’era cristiana, composero i famosi Rotoli del Mar Morto., scritto da Vito Bruschini e Luca Scornaienchi, disegnato da Áthila Fabbio e pubblicato da Edizioni NPE, è ispirato al romanzo Il monastero del Vangelo proibito di Vito Bruschini (Newton Compton, 2016). Nell’adattamento a, gli autori hanno trasformato l’eroe del libro in un’eroina, una donna straordinaria e coraggiosa dal passato oscuro.: sinossi La storia si basa su un’antica profezia, ...

ACiavula : 'Milla', l'eroina di un thriller a fumetti in libreria dal 30 settembre

