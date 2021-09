Barbara Palombelli arrivano le scuse ma ribadisce alcuni concetti che a suo dire non sono stati compresi (Di lunedì 20 settembre 2021) Si era detta intenzionata ad agire per vie legali, aveva parlato di una vera e propria macchinazione contro di lei. Di una parte del suo discorso presa e usata a piacimento da chi voleva fare polemica. Aveva accusato molti giornalisti di aver usato il suo nome accostandolo a chi non è dalla parte delle donne. Oggi Barbara Palombelli si scusa per quello che è successo e probabilmente era la sola cosa che avrebbe dovuto fare sin dal primo momento. Perchè davvero nessuno ha pensato che la giornalista non si volesse opporre alla violenza in generale, che volesse giustificare un omicidio ( non necessariamente un femminicidio). Abbiamo quasi tutti, fatto notare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 settembre 2021) Si era detta intenzionata ad agire per vie legali, aveva parlato di una vera e propria macchinazione contro di lei. Di una parte del suo discorso presa e usata a piacimento da chi voleva fare polemica. Aveva accusato molti giornalisti di aver usato il suo nome accostandolo a chi non è dalla parte delle donne. Oggisi scusa per quello che è successo e probabilmente era la sola cosa che avrebbe dovuto fare sin dal primo momento. Perchè davvero nessuno ha pensato che la giornalista non si volesse opporre alla violenza in generale, che volesse giustificare un omicidio ( non necessariamente un femminicidio). Abbiamo quasi tutti, fatto notare ...

