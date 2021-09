Arisa, il grande rifiuto ad Amici | L’assurdo retroscena dopo tempo (Di lunedì 20 settembre 2021) Arisa è stata una delle insegnanti di musica di Amici eppure, anche se potrà sembrare davvero paradossale, tanto tempo fa la cantante avrebbe desiderato tanto entrare nel talent show come concorrente ma ricevette un secco NO. Ecco svelato, dopo anni, il motivo del rifiuto. Arisa-AltraNotiziaPrima di diventare famosa Arisa sognava di entrare a far parte del talent che forma i più grandi talenti artistici della tv italiana. Tuttavia fu respinta alle selezioni. Fu un’esperienza dolorosa ma oggi Arisa è maturata e ha acquisito tutta la sicurezza che la sua voce e la sua ormai longeva carriera le hanno assicurato anno dopo anno, successo dopo successo. Per questo motivo ha trovato il coraggio di parlarne e la forza per ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 20 settembre 2021)è stata una delle insegnanti di musica dieppure, anche se potrà sembrare davvero paradossale, tantofa la cantante avrebbe desiderato tanto entrare nel talent show come concorrente ma ricevette un secco NO. Ecco svelato,anni, il motivo del-AltraNotiziaPrima di diventare famosasognava di entrare a far parte del talent che forma i più grandi talenti artistici della tv italiana. Tuttavia fu respinta alle selezioni. Fu un’esperienza dolorosa ma oggiè maturata e ha acquisito tutta la sicurezza che la sua voce e la sua ormai longeva carriera le hanno assicurato annoanno, successosuccesso. Per questo motivo ha trovato il coraggio di parlarne e la forza per ...

