Verona - Roma 3 - 2 (Di domenica 19 settembre 2021) Prima sconfitta per la Roma di Josè Mourinho. Il Verona, rinvigorito dalla cura Tudor, vince 3 - 2 in rimonta. Partita ricca di emozioni. Roma in vantaggio al 36' del primo tempo con un gol di tacco ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 settembre 2021) Prima sconfitta per ladi Josè Mourinho. Il, rinvigorito dalla cura Tudor, vince 3 - 2 in rimonta. Partita ricca di emozioni.in vantaggio al 36' del primo tempo con un gol di tacco ...

Advertising

SPORTTVPortugal : ?? QUE CLASSE, PELLEGRINI! ?? @OfficialASRoma #sporttvportugal #legaseriea #seriea #asroma #roma #Verona #HVFC… - OfficialASRoma : Parte il gioco a Verona. ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #VeronaRoma - SuperSportTV : FT | RESULT WRAP Empoli 0-3 Sampdoria Venezia 1-2 Spezia Lazio 2-2 Cagliari Verona 3-2 Roma #SerieA - filippoASR1927 : RT @_Cotu: La Roma perde vs Verona senza fare la gara. Per me grave. Voi mi insultate e io godo. Più rispondete sotto i miei tweet più mi g… - AndreCardi : Ma la Roma, tra tante squadre, proprio contro il Verona doveva perdere? #VeronaRoma | #SerieA -