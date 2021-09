Serie A, oggi si chiude la 4a giornata. Il programma completo (Di lunedì 20 settembre 2021) Udinese-Napoli alla Dacia Arena chiuderà la 4a giornata di Serie A 2021-22. Ecco il programma completo del turno: VENERDI’ 17 SETTEMBRE Sassuolo-Torino 0-1 SABATO 18 SETTEMBRE Genoa-Fiorentina 1-2 Inter-Bologna 6-1 Salernitana-Atalanta 0-1 DOMENICA 19 SETTEMBRE Empoli-Sampdoria 0-3 Venezia-Spezia 1-2 Verona-Roma 3-2 Lazio-Cagliari 2-2 Juventus-Milan 1-1 LUNEDI’ 20 SETTEMBREOre 20.45: Udinese-Napoli Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 20 settembre 2021) Udinese-Napoli alla Dacia Arenarà la 4adiA 2021-22. Ecco ildel turno: VENERDI’ 17 SETTEMBRE Sassuolo-Torino 0-1 SABATO 18 SETTEMBRE Genoa-Fiorentina 1-2 Inter-Bologna 6-1 Salernitana-Atalanta 0-1 DOMENICA 19 SETTEMBRE Empoli-Sampdoria 0-3 Venezia-Spezia 1-2 Verona-Roma 3-2 Lazio-Cagliari 2-2 Juventus-Milan 1-1 LUNEDI’ 20 SETTEMBREOre 20.45: Udinese-Napoli Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

