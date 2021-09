Scherzi a parte 2021, seconda puntata stasera su Canale 5: gli ospiti (Di domenica 19 settembre 2021) Scherzi a parte, lo storico programma Mediaset, torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata: ecco gli ospiti che saranno vittime degli Scherzi. Scherzi a parte 2021 torna stasera su Canale 5 intorno alle 21:30 con la seconda puntata. Una settimana fa il ritorno di Enrico Papi è stato salutato da oltre 3 milioni di spettatori, una boccata d'aria per Mediaset a preludio di una settimana difficile, tra il debutto deludente di Star in the ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 settembre 2021), lo storico programma Mediaset, tornasu5 con la: ecco gliche saranno vittime deglitornasu5 intorno alle 21:30 con la. Una settimana fa il ritorno di Enrico Papi è stato salutato da oltre 3 milioni di spettatori, una boccata d'aria per Mediaset a preludio di una settimana difficile, tra il debutto deludente di Star in the ...

