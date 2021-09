Niente azzardi sul catasto La versione di Polillo

Leggi su formiche

(Di domenica 19 settembre 2021) Per la verità eravamo rimasti alle parole di Mario Draghi. Poi il Parlamento, pressato dalle più imminenti scadenze elettorali (amministrative e prossime politiche), ha voluto dire la sua. E quel disegno originario, che poteva desumersi dalle parole del premier, si è completamente offuscato, sulla spinta degli interessi più immediati dei diversi gruppi parlamentari. Interessi così chiaramente individuabili nel documento di sintesi, presentato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati. Mario Draghi, nel discorso sulla fiducia, era stato di una chiarezza esemplare. Come al solito, verrebbe da dire: “Negli anni recenti – aveva ricordato – i nostri tentativi di riformare il Paese non ...