Mondiali di canoa | tris di medaglie per l’Italia | due ori e un bronzo

(Di domenica 19 settembre 2021) E’ una giornata storica per laitaliana. I Campionati del mondo divelocità a Copenaghen si concludono con due titoli iridati, nel K1 200 con Andrea Domenico Di Liberto e nel C2 500 con Daniele Santini e Nicolae Craciun, ed unnel C1 500 con Carlo Tacchini. Erano vent’anni chenon saliva sul gradino più alto del podio in una competizione mondiale: l’ultima a raggiungere il gradino più alto del podio fu Josefa Idem nel lontano 2001 aidi Poznan con la doppia vittoria nel K1 500 e nel K1 1000. Brividi e adrenalina in Danimarca con un susseguirsi di gare che in una decina ...

Giornata storica per laitaliana. I campionati del mondo di velocità a Copenaghen si concludono con due titoli iridati,...il gradino più alto del podio fu Josefa Idem nel lontano 2001 ai...Da vent'anni l' Italia non saliva sul gradino più alto del podio ad un campionato mondiale di. L'ultima volta fu Josefa Idem, nel 2001, aidi Poznan, a salire sul gradino più alto del podio vincendo sua nel K1 500 che nel K1 1000. Proprio per questo le due medaglie d'oro ...Da vent’anni l’Italia non saliva sul gradino più alto del podio ad un campionato mondiale di canoa. L’ultima volta fu Josefa Idem, nel 2001, ai Mondiali di Poznan, ...Va in archivio la sessione pomeridiana di oggi, domenica 19 settembre, dei Mondiali di canoa velocità: a Copenaghen, in Danimarca, sono andate in scena nella canoa le ultime quattro finali, quelle sui ...