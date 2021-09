Fisco: catasto, riforma mini. Draghi va avanti, nonostante le spinte opposte dei partiti (Di domenica 19 settembre 2021) ROMA – Approvato il green pass, il governo affronta un altro tema spinoso per una maggioranza così variegata, con i partiti in fibrillazione per le elezioni amministrative di ottobre: la riforma del Fisco. Che finirà sul tavolo di Palazzo Chigi in settimana, ma non è improbabile che il via libera del Cdm arrivi solo nella L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 settembre 2021) ROMA – Approvato il green pass, il governo affronta un altro tema spinoso per una maggioranza così variegata, con iin fibrillazione per le elezioni amstrative di ottobre: ladel. Che finirà sul tavolo di Palazzo Chigi in settimana, ma non è improbabile che il via libera del Cdm arrivi solo nella L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA DEL FISCO Lega e Forza Italia contro la riforma del catasto (primo passo per tassare di più le ricchezze) - massimobitonci : Fisco: BITONCI (Lega), no a riforma catasto (ANSA) - ROMA, 14 SET - @LegaCamera @LegaSalvini @Lega_Senato… - FirenzePost : Fisco: catasto, riforma mini. Draghi va avanti, nonostante le spinte opposte dei partiti - QdSit : Dalle bollette al catasto, parte la riforma del fisco di DraghiArchiviato, o quasi, l'epocale dossier sull'obbligo… - 171822elFranca : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: la revisione degli estimi può far pagare il giusto a tutti. Il governo vada avanti guardando all’inte… -