Zara Phillips e Mike Tindall | 10 anni di matrimonio da coppia reale che se la cava da sola

(Di lunedì 9 agosto 2021) Il 2011 non ha avuto un solo royal wedding. Se Kate Middleton e William, erede al trono, sono andati a nozze ad aprile, a fine luglio è toccato a Zara Phillips, seconda figlia della principessa Anna, da sempre la più libera di tutti. Quatant’anni, 20esima in linea di successione al trono, non ha mai ricevuto in dono un titolo reale, nonostante le spettasse per nascita quello di «principessa» (una decisione dei suoi genitori, presa per permettere a lei e al fratello Peter di seguire la propria strada), né beneficia di alcuna sovvenzione come i parenti di alto livello e ha sempre cercato di cavarsela da sola. Meno privilegi quindi, ma anche maggiore libertà.

Anna ha una figlia,, ultrasportiva campionessa di equitazione persino campione del mondo e anche argento ai Giochi olimpici di Londra 2012, che per di più ha sposato Mike Tindall , ...... Peter (nel 1977) e(nel 1981). Che per scelta dei genitori non hanno titoli nobiliari. Mamma ... Ma solo perché, che si era inventato un business di salti e ostacoli per l'equitazione, ...La figlia della principessa Anna, che non ha titoli reali, né sovvenzioni, ha tagliato il traguardo con l'ex capitano della nazionale di rugby. Si sono innamorati in Australia e sposati in Scozia. Una ...di Paolo Ricci Bitti Per punire Harry e Meghan, la Regina Elisabetta finisce per mettere zizzania fra Kate e William in nome del rugby, senza dimenticare l'evocazione di uno dei presunti ...