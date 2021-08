Advertising

zazoomblog : Sileri esclude nuove chiusure in autunno: Tra un mese avremo molte più persone vaccinate - #Sileri #esclude #nuove… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri esclude

TGCOM

commenta 'Fra un mese avremo molte più persone vaccinate, perché dovremmo chiudere?'. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaoloa 'Morning News' la possibilità di nuove restrizioni e chiusure all'inizio del prossimo autunno: 'Stiamo parlando da una fase di pandemia - dice- a una fase endemica, in ...Il sottosegretariononla possibilità di un richiamo Sul tavolo del ministero della Salute l'ipotesi di un piano che possa prevedere un ulteriore richiamo per persone fragili, immunodepressi e operatori ..."Fra un mese avremo molte più persone vaccinate, perché dovremmo chiudere?". Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, esclude a "Morning News" la possibilità di nuove restrizioni e chius ...Martina Ferrigno ha 27 anni, si è offerta per la sperimentazione del vaccino ReiThera e oggi non può avere uno dei vaccini approvati. Per lei, quindi, niente Green Pass. "Ho partecipato perché ritengo ...