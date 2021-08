Ufficiale: Spezia, ecco Kovalenko in prestito dall’Atalanta (Di domenica 8 agosto 2021) È Ufficiale: Viktor Kovalenko, centrocampista offensivo classe 1996, lascia l’Atalanta per passare in prestito allo Spezia. ecco il comunicato del club ligure. “Viktor Kovalenko è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il talentuoso calciatore ucraino arriva in maglia bianca a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio. Trequartista o mezzala, dinamico e bravo ad inserirsi, Kovalenko è cresciuto nello Shakhtar Donetsk, dove ha trascinato la formazione Under 19 fino alla finale di Youth League contro il Chelsea. Aggregato alla ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) È: Viktor, centrocampista offensivo classe 1996, lascia l’Atalanta per passare inalloil comunicato del club ligure. “Viktorè un nuovo calciatore delloCalcio. Il talentuoso calciatore ucraino arriva in maglia bianca a titolo temporaneoBergamasca Calcio. Trequartista o mezzala, dinamico e bravo ad inserirsi,è cresciuto nello Shakhtar Donetsk, dove ha trascinato la formazione Under 19 fino alla finale di Youth League contro il Chelsea. Aggregato alla ...

