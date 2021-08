Speranza contestato in spiaggia dai gestori delle discoteche: “Spiegaci perché siamo ancora chiusi” (video) (Di domenica 8 agosto 2021) Contestazione al ministro della Salute Roberto Speranza, di passaggio Toscana per le vacanze estive a Castiglione della Pescaia. E’ la Nazione a dare notizia di un’iniziativa dei gestori delle discoteche contro il ministro della Salute, non appena si è diffuso il tam tam della sua presenza sulle spiagge toscane. Il relax è andato di traverso al ministro di Leu. “siamo venuti a dare il benvenuto al ministro Speranza in vacanza in Maremma – ha spiegato Antonio Degortes, gestore del locale La Capannina a Castiglione alla Nazione-. Le discoteche sono in gran parte chiuse da ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 8 agosto 2021) Contestazione al ministro della Salute Roberto, di passaggio Toscana per le vacanze estive a Castiglione della Pescaia. E’ la Nazione a dare notizia di un’iniziativa deicontro il ministro della Salute, non appena si è diffuso il tam tam della sua presenza sulle spiagge toscane. Il relax è andato di traverso al ministro di Leu. “venuti a dare il benvenuto al ministroin vacanza in Maremma – ha spiegato Antonio Degortes, gestore del locale La Capannina a Castiglione alla Nazione-. Lesono in gran parte chiuse da ...

