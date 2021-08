MotoGP GP Stiria 2021, Quartararo: “Obiettivo podio centrato, sono contento” (Di domenica 8 agosto 2021) “Il nostro Obiettivo ideale era finire sul podio e ci siamo riusciti. Per questo sono molto contento, ma mi fa piacere anche per la vittoria di Martin. E’ sempre veloce ed inoltre ha portato via punti a Mir”. Lo ha detto Fabio Quartararo, terzo classificato del GP di Stiria e leader del Mondiale. “Andavo bene in frenata alla curva 3: era un buon punto per il sorpasso e ci siamo riusciti. Tuttavia quando c’è una bandiera rossa è sempre dura, non sapevo cosa fosse successo”, ha aggiunto il pilota francese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) “Il nostroideale era finire sule ci siamo riusciti. Per questomolto, ma mi fa piacere anche per la vittoria di Martin. E’ sempre veloce ed inoltre ha portato via punti a Mir”. Lo ha detto Fabio, terzo classificato del GP die leader del Mondiale. “Andavo bene in frenata alla curva 3: era un buon punto per il sorpasso e ci siamo riusciti. Tuttavia quando c’è una bandiera rossa è sempre dura, non sapevo cosa fosse successo”, ha aggiunto il pilota francese. SportFace.

