Italia | è un’Olimpiade da 10 Record di medaglie | azzurri simbolo di un Paese piagato | ma non piegato

(Di domenica 8 agosto 2021) E’ un’da 10. “E’ la miglior Olimpiade di sempre“, ha dichiarato deciso il presidente del Coni Giovanni Malagò. Dipende cosa si intende con l’aggettivo ‘migliore’. Per numero complessivo di, nessun dubbio che lo sia stata: con 40 allori (10 ori, 10 argenti, 20 bronzi) è stato stracciato ildi 36 ottenuto a Los Angeles 1932 e Roma 1960. Per il peso delle vittorie, di sicuro è stata una edizione senza eguali, forse addirittura irripetibile: nulla ha più valore di un oro nei 100 metri piani, la gara regina in assoluto dei Giochi. Non è stata però la migliore per il numero di ori, che a Los Angeles 1984 furono ben 14 ...