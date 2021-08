Inter, risentimento muscolare per Calhanoglu: salta il Parma. La nota (Di domenica 8 agosto 2021) L’Inter, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato che Hakan Calhanoglu ha accusato un lieve affaticamento muscolare. Il jolly offensivo turco, quindi, salterà l’amichevole prevista oggi alle 19 contro il Parma. Ecco la nota del club nerazzurro: “Hakan Calhanoglu non sarà precauzionalmente a disposizione per Parma-Inter a causa di un lieve affaticamento muscolare dopo la rifinitura di questa mattina”. Foto: Instagram Calhanoglu L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) L’, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato che Hakanha accusato un lieve affaticamento. Il jolly offensivo turco, quindi, salterà l’amichevole prevista oggi alle 19 contro il. Ecco ladel club nerazzurro: “Hakannon sarà precauzionalmente a disposizione pera causa di un lieve affaticamentodopo la rifinitura di questa mattina”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

