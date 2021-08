Inter oggi a Parma | pronta la contestazione dei tifosi

Leggi su intermagazine

(Di domenica 8 agosto 2021)in campo aManca sempre di meno all’amichevole train programma per questo pomeriggio allo stadio ‘Tardini’. Ad accogliere la squadra di Simone Inzaghi ci saranno circa 500 supperters nerazzurri pronti alla protesta contro la scelta della società di cedere Lukaku. “Si sente già aria die malcontento nel cielo estivo della squadra che sta per nascere, mentre in campo Inzaghi tenterà di dare forma a un gruppo che per la prima volta dovrà fare i conti con l’assenza di quello che è stato il giocatore-faro nelle ultime due stagioni – Lukaku ieri non si è allenato ...