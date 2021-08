Inghilterra | Ed Sheeran nella rosa dell’Ipswich Town

(Di domenica 8 agosto 2021) Edè stato inseritoufficiale di questa stagione, club di terza divisione inglese. Tifoso, sponsor e adesso anche calciatore, il cantautore indosserà la maglia numero 17. “E’ davvero pazzesco. Quando il club me l’ha annunciato ho pensato a uno scherzo ma adoro l’idea. Penso che sarà una stagione eccellente e sono onorato di farne parte. Voglio che arrivi la promozione ma sarà difficile centrarla se dovessi giocare” ha dichiarato la popstar. Paul Cook, tecnico, ritiene “formidabile per il club” il sostegno di Ed ...

