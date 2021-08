Biasin | Lukaku? Una cosa ha dato fastidio ai dirigenti Dumfries

Advertising

JmanBianconero : Nonostante i 3 pompieri su chiamata dalla società Longari, Romano e Biasin sono in azione. Il ragionamento è sempli… - Nic67finalfine : RT @Zermidios: ?? ULTIM'ORA INTER! ?? Con il denaro ottenuto dalle cessioni di #Lautaro Martinez e di #Lukaku, il club nerazzurro starebbe pe… - GianPieroAbelli : @FBiasin Io non mi esporrei così Biasin , Lukaku insegna - jokerGianlu : RT @Zermidios: ?? ULTIM'ORA INTER! ?? Con il denaro ottenuto dalle cessioni di #Lautaro Martinez e di #Lukaku, il club nerazzurro starebbe pe… - Berlorsconi : @FBiasin Vai biasin che anche con lukaku avevi iniziato allo stesso modo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Biasin Lukaku

ha aggiunto: 'ha spiazzato i suoi dirigenti che, ora, si ritrovano a dover affrontare una vera e propria 'corsa olimpica contro il tempo' per completare l'organico da consegnare a ......ha messo mira l'attaccante del Manchester United Anthony Martial per sostituire Romelu, ... A spegnere le luci su questa indiscrezione è stato un tweet di Fabrizio, giornalista di Libero ...Biasin ha parlato della trattativa che porterà Romelu Lukaku al Chelsea. Poi ha fatto il punto per la corsia destra di centrocampo ...Dopo gli addii di Conte e Hakimi, il club nerazzurro perde anche il suo uomo simbolo, Romelu Lukaku. L'attaccante belga tornerà al Chelsea che verserà nelle casse del club nerazzurro 115 milioni di eu ...