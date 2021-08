Altro che stop alla Bri, parte la Via della seta dell’Informazione. Cosa dicono Ue e Usa? (Di domenica 8 agosto 2021) Pechino penetra nell’economia e nella politica con la spinta digitale, dopo quella infrastrutturale. Il nuovo ponte in Croazia, che da anni si aspettava, parlerà cinese. Un consorzio guidato dalla China Road and Bridge Corporation (CRBC) è ancora una volta il protagonista non solo dell’infrastrutturazione nel costone balcanico, ma anche dei riflessi geopolitici che sussistono e permangono. La Via della seta dell’Informazione è partita. Così come accaduto al Montenegro, con un debito che si trasforma in ipoteca, Pechino Usa la clava della Bri per penetrare nell’economia e nella politica. ... Leggi su formiche (Di domenica 8 agosto 2021) Pechino penetra nell’economia e nella politica con la spinta digitale, dopo quella infrastrutturale. Il nuovo ponte in Croazia, che da anni si aspettava, parlerà cinese. Un consorzio guidato dChina Road and Bridge Corporation (CRBC) è ancora una volta il protagonista non solo dell’infrastrutturazione nel costone balcanico, ma anche dei riflessi geopolitici che sussistono e permangono. La Viaè partita. Così come accaduto al Montenegro, con un debito che si trasforma in ipoteca, Pechinola clavaBri per penetrare nell’economia e nella politica. ...

