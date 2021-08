Zaki da un anno e mezzo in cella, attivisti: 'Rilascio immediato' (Di sabato 7 agosto 2021) 'Oggi Patrick Zaki completa un anno e mezzo di detenzione preventiva nelle prigioni egiziane, una dura esperienza che ha sconvolto la sua vita, i suoi amici e la sua famiglia e ha messo in pausa la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 7 agosto 2021) 'Oggi Patrickcompleta undi detenzione preventiva nelle prigioni egiziane, una dura esperienza che ha sconvolto la sua vita, i suoi amici e la sua famiglia e ha messo in pausa la ...

amnestyitalia : Da un anno e mezzo #PatrickZaki si trova ingiustamente in carcere, senza tutele e senza processo. Diciotto mesi di… - Agenzia_Ansa : Amnesty Italia, un anno e mezzo di detenzione illegale per Zaki #ANSA - repubblica : Patrick Zaki in carcere da un anno e mezzo. L'amico: 'Non vedo l'ora che possa tornare alle nostre vite normali' - AlexD_Milanista : @MediasetTgcom24 Zaki? Bene. Causa onorevole. Ma i CONSOLATI italiani che sono chiusi da UN CAZZO DI ANNO e gli ita… - Gazzettino : Patrick Zaki, in carcere da un anno e mezzo: «Cella rovente, condizioni disumane» -