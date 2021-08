Nintendo Switch | l' app Calcolatrice è superata | fate spazio a Battle Calculator!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Switch

L'ultimo capitolo della serie, Samurai Warriors 5, è stato pubblicato su PlayStation 4, Xbox One eil 24 giugno in Giappone e su PlayStation 4, Xbox One ein Occidente e PC ...Ovviamente, molti non hanno esitato a paragonare la console di Valve ae, per quanto i confronti possano essere solo superficiali, essi sono da tenere in considerazione. La console ...Vi ricordate di Calculator, l'applicazione Switch a pagamento che vi permetteva di avere sulla vostra console ibrida...una calcolatrice? Ebbene, se l'uscita di quel "gioco" ha fatto clamore, preparate ...Nonostante la PlayStation 2 sia una delle console più emulate e con diverse console portatili create per l'occasione, il modder GingerOfOz ha creato una ...