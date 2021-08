Moto2 | GP Stiria 2021 | Gardner il migliore delle FP3 davanti a Bezzecchi

Leggi su sportface

(Di sabato 7 agosto 2021) Reddyè il più veloce nella terza ed ultima sessione di prove libere dellaal Gran premio di. Sul circuito del Red Bull Ring, il pilota del Team Ajo e leader del Mondiale chiude il giro in 1’28?680. Seconda posizione staccato di 75 millesimi per l’italiano Marco, tornato in pista dopo una caduta nei primi minuti, terzo lo spagnolo Aron Canet (Boscoscuro) per 174 millesimi. Accedono direttamente al Q2 anche gli italiani Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino, mentre gli altri, fra cui Vietti, Bulega e Di Giannantonio, sono costretti a partire dal Q1, in programma a partire ...