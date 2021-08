Messi, il Psg prepara l’ingaggio: «Come quello di Neymar» (Di sabato 7 agosto 2021) Lionel Messi è ad un passo dal Psg. Il club parigino prepara l’offerta di ingaggio per il numero 10 argentino: le ultime Lionel Messi è pronto a sbarcare in Francia, dove lo aspetta il Psg. Terminata ufficialmente l’avventura al Barcellona, l’argentino ha scelto di ripartire da Parigi, dove ad attenderlo ci sarà l’ex compagno Neymar, che tanto ha spinto per convincere la Pulce a raggiungerlo. Così Come il brasiliano, Messi arriverà a guadagnare 30 milioni a stagione, Come riportato dalla Gazzetta dello Sport. I vice campioni di Francia, dopo aver messo a segno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Lionelè ad un passo dal Psg. Il club pariginol’offerta di ingaggio per il numero 10 argentino: le ultime Lionelè pronto a sbarcare in Francia, dove lo aspetta il Psg. Terminata ufficialmente l’avventura al Barcellona, l’argentino ha scelto di ripartire da Parigi, dove ad attenderlo ci sarà l’ex compagno, che tanto ha spinto per convincere la Pulce a raggiungerlo. Cosìil brasiliano,arriverà a guadagnare 30 milioni a stagione,riportato dalla Gazzetta dello Sport. I vice campioni di Francia, dopo aver messo a segno ...

