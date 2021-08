Il retroscena: Dzeko, l’Inter ha fiducia. E Mourinho gradisce Belotti (Di sabato 7 agosto 2021) l’Inter ha fiducia di poter liberare Dzeko, in nome di un vecchio accordo tra il club giallorosso e il gigante bosniaco. In caso di offerta Edin sarebbe stato liberato, l’Inter c’è (propone un biennale) e vuole chiudere sia Zapata che Dzeko, le altre strade oggi sono alternative. Con Zapata c’è un accordo e bisogna aspettare che l’Atalanta trovi un sostituto tra Abraham e Belotti. A Gasperini piacciono entrambi, Abraham forse un po’ di più. Ma occhio a Belotti perché qualche settimana fa vi avevamo parlato dei sondaggi di un intermediario (non italiano) che aveva incassato ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021)hadi poter liberare, in nome di un vecchio accordo tra il club giallorosso e il gigante bosniaco. In caso di offerta Edin sarebbe stato liberato,c’è (propone un biennale) e vuole chiudere sia Zapata che, le altre strade oggi sono alternative. Con Zapata c’è un accordo e bisogna aspettare che l’Atalanta trovi un sostituto tra Abraham e. A Gasperini piacciono entrambi, Abraham forse un po’ di più. Ma occhio aperché qualche settimana fa vi avevamo parlato dei sondaggi di un intermediario (non italiano) che aveva incassato ...

