I 10 manga più attesi d'autunno (Di sabato 7 agosto 2021) Azione, avventura, horror, umorismo, slice of life e, ovviamente, storie d'amore. Si prospetta un autunno ricco di novità interessanti per gli appassionati di manga, con tante nuove serie, antologie e volumi che hanno già riscosso grande successo in Giappone e sono finalmente in arrivo anche nelle librerie, edicole, e nei negozi online per il pubblico italiano. Nella gallery in alto, le 10 novità da leggere tutte d'un fiato tra settembre e dicembre. Wired. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : manga più Vacanze in Sicilia? Gli eventi d'arte da non perdere ... in cui i personaggi femminili rappresentati si ispirano alle eroine dei manga, delle saghe fantasy,... Ludovico Corrao, che ha coinvolto i più influenti artisti dell'epoca, tra cui Alberto Burri (...

Ci mancava il Lgbtqia vietato ai maggiori O, pensando ai ragazzi più grandicelli, Le semplici cose di Massimiliano De Giovanni e Andrea ... Il marito di mio fratello, manga giapponese di Gengoroh Tagame (ed. Panini Comics, vol. 1, 2017, vol. 2, ...

Arriva in Italia “Mingo” il manga dell'autore abruzzese Giuseppe Durato che ha sbancato in Giappone Onda Tv ... in cui i personaggi femminili rappresentati si ispirano alle eroine dei, delle saghe fantasy,... Ludovico Corrao, che ha coinvolto iinfluenti artisti dell'epoca, tra cui Alberto Burri (...O, pensando ai ragazzigrandicelli, Le semplici cose di Massimiliano De Giovanni e Andrea ... Il marito di mio fratello,giapponese di Gengoroh Tagame (ed. Panini Comics, vol. 1, 2017, vol. 2, ...