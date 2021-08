Giffoni 50 plus: l’apertura in sicurezza e l’intervista a De Luca (Di sabato 7 agosto 2021) Giffoni 50 plus, “Un grido di felicità”: dalla ripartenza in sicurezza alle parole del Presidente Vincenzo De Luca Dopo la limited (limitata nel vero senso della parola) edition dell’anno scorso, il Giffoni Film Festival è ripartito più forte di prima. Certo, con tutti i protocolli di sicurezza da rispettare e l’assenza degli ospiti stranieri. Annullate anche le serate del Giffoni Music Concept, per evitare eventuali assembramenti. Nonostante tutte le restrizioni, quest’anno al Giffoni si respirava però un’aria diversa: un’atmosfera, anzi “un grido di ... Leggi su zon (Di sabato 7 agosto 2021)50, “Un grido di felicità”: dalla ripartenza inalle parole del Presidente Vincenzo DeDopo la limited (limitata nel vero senso della parola) edition dell’anno scorso, ilFilm Festival è ripartito più forte di prima. Certo, con tutti i protocolli dida rispettare e l’assenza degli ospiti stranieri. Annullate anche le serate delMusic Concept, per evitare eventuali assembramenti. Nonostante tutte le restrizioni, quest’anno alsi respirava però un’aria diversa: un’atmosfera, anzi “un grido di ...

Advertising

Golfonetwork : Lungometraggi vincitori Giffoni 50 Plus - ottopagine : Cala il sipario sull'edizione '50 plus' del Giffoni Film Festival #GiffoniVallePiana - zazoomblog : Giffoni 50 Plus presentato “Anni da Cane”: primo film italiano Amazon Original - #Giffoni #presentato #“Anni #Cane… -