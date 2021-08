Dybala-Juve | incontro proficuo Le ultime su Pjanic

(Di sabato 7 agosto 2021) In mattinata si è svolto l’tra l’agente di Paulo, Jorge Antun, e la dirigenza dellantus. È stato un summit che è servito per fissare dei paletti sulla reciproca volontà di andare avanti rispetto al contratto in scadenza a giugno 2022. La Joya guadagna circa 7,5 milioni, la società bianconera proporrà un adeguamento di un altro milione più eventuali bonus in modo tale da trovare una lunga intesa. Ci sarà un altro vertice, probabilmente la prossima settimana per mettere tutto nero su bianco. Intanto domani laaffronterà il Barcellona in terra catalana nel Trofeo Gamper, e sarà un’occasione per ...

Advertising

romeoagresti : Terminato l’incontro tra #Antun e la #Juve: i bianconeri hanno ribadito all’agente di voler mettere #Dybala al cent… - _Morik92_ : Ho conferme dirette che l'incontro tra la #Juve e Jorge #Antun, procuratore di Paulo #Dybala, sarà domani. - DiMarzio : LIVE - @juventusfc, incontro in corso tra #Cherubini e l'agente di #Dybala: sul tavolo l'offerta di rinnovo per l'a… - misorecordsuk : Juventus e Dybala, incontro positivo, ottimismo sul rinnovo #Juve #Juventus - Lorenzaccio2 : RT @romeoagresti: Terminato l’incontro tra #Antun e la #Juve: i bianconeri hanno ribadito all’agente di voler mettere #Dybala al centro del… -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala Juve

E' durato quasi tre ore il previsto incontro tra il ds Federico Cherubini, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, e Jorge Antun e Carlos Novel, manager di Pauloe di tutta l'area brand e sponsor. Sul piatto c'era l'annoso tema del rinnovo del contratto con la Joya, divenuto ancor più attuale alla luce dei pruriti del Barcellona che ha l'esigenza di ...Laha ribadito l'importanza di, considerato al centro del progetto per il presente e per il futuro, senza entrare nel dettaglio delle cifre. L'ex Palermo è in scadenza di contratto il 30 ...Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per restare aggiornati sulle news e risultati del campionato italiano Sabato 7 agosto: notizie Serie A Giornata di vigilia per la Juventus che doma ...Come preannunciato, alla Continassa è il giorno dell’incontro tra Federico Cherubini e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala. Come preannunciato, alla Continassa è il giorno dell’incontro tra Federico C ...