Corteo per l’ospedale di San Giovanni Bianco: strada bloccata e lunghe code (Di sabato 7 agosto 2021) Sabato mattina movimentato quello del 7 agosto a San Giovanni Bianco. La manifestazione a favore dell’ospedale di San Giovanni Bianco, partita dal Piazzale degli Alpini verso le 9, ha provocato l’occupazione della strada, non prevista dagli organizzatori. Litigi anche tra alcuni sindaci e membri della Digos: “il disagio per l’ospedale è più grande di un sabato mattina con traffico bloccato”. strada per ora ancora bloccata e coda ferma in entrambi i sensi di marcia. Il Corteo dovrebbe continuare poi fino ... Leggi su bergamonews (Di sabato 7 agosto 2021) Sabato mattina movimentato quello del 7 agosto a San. La manifestazione a favore deldi San, partita dal Piazzale degli Alpini verso le 9, ha provocato l’occupazione della, non prevista dagli organizzatori. Litigi anche tra alcuni sindaci e membri della Digos: “il disagio perè più grande di un sabato mattina con traffico bloccato”.per ora ancorae coda ferma in entrambi i sensi di marcia. Ildovrebbe continuare poi fino ...

