Ciclismo, Vuelta a Burgos 2021: Hugh Carthy vince l’ultima tappa. Mikel Landa trionfa nella generale, Fabio Aru è 2° (Di sabato 7 agosto 2021) Hugh Carthy conquista l’ultima tappa della Vuelta a Burgos 2021. Il britannico ha regalato spettacolo nel finale con un attacco fantastico e ai 300 metri dal termine è rimasto da solo al comando, tagliando il traguardo di Lagunas de Neila a braccia alzate. Lo spagnolo Mikel Landa trionfa nella classifica generale, sfruttando la crisi di Romain Bardet. Seconda piazza per Fabio Aru che conclude la frazione odierna in ottava posizione a 38” da Carthy. La fuga ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021)conquistadella. Il britannico ha regalato spettacolo nel finale con un attacco fantastico e ai 300 metri dal termine è rimasto da solo al comando, tagliando il traguardo di Lagunas de Neila a braccia alzate. Lo spagnoloclassifica, sfruttando la crisi di Romain Bardet. Seconda piazza perAru che conclude la frazione odierna in ottava posizione a 38” da. La fuga ...

