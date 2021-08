Calciomercato Atalanta: «Accordo con l’Inter per Zapata» (Di sabato 7 agosto 2021) Calciomercato Atalanta: Pedullà annuncia l’Accordo raggiunto con l’Inter per Duvan Zapata: sarà l’erede di Lukaku Il giornalista Alfredo Pedullà ha annunciato l’Accordo raggiunto tra Inter e Atalanta per Duvan Zapata: via libera del tecnico Gian Piero Gasperini alla cessione dell’attaccante colombiano, nel mirino dei bergamaschi ora c’è Andrea Belotti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021): Pedullà annuncia l’raggiunto conper Duvan: sarà l’erede di Lukaku Il giornalista Alfredo Pedullà ha annunciato l’raggiunto tra Inter eper Duvan: via libera del tecnico Gian Piero Gasperini alla cessione dell’attaccante colombiano, nel mirino dei bergamaschi ora c’è Andrea Belotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | #Ilicic resta il primo nome per il @acmilan di #Pioli: i rossoneri hanno già l'accordo con lo slov… - DiMarzio : L'@Atalanta_BC è pronta a investire 40 milioni per #Abraham e il @ChelseaFC vorrebbe cederlo all'estero - DiMarzio : #Atalanta | Sempre più vicino l'arrivo di #Demiral dalla #Juventus - Calcio_Bros : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Ebtima #Colley allo #Spezia dall'#Atalanta. Tutto confermato! #calciomercato ?????? - atalantagese : RT @tuttoatalanta: Non solo Ilicic e Zapata. Tra le possibili uscite dell'Atalanta anche Kovalenko e Sutalo: il punto -