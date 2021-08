Bronzo Conyedo nella lotta libera 97 kg (Di sabato 7 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Abraham Conyedo Ruano conquista il Bronzo nel torneo di lotta libera, categoria 97 kg. L’azzurro ha affrontato e superato il turco Suleyma Karadeniz 6-2. Si tratta della 39esima medaglia italiana: 10 ori, 10 argenti, 19 bronzi.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 7 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – AbrahamRuano conquista ilnel torneo di, categoria 97 kg. L’azzurro ha affrontato e superato il turco Suleyma Karadeniz 6-2. Si tratta della 39esima medaglia italiana: 10 ori, 10 argenti, 19 bronzi.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Eurosport_IT : BRONZOOOOOOOOOOOO! ?? Grandissimo il nostro Abraham Conyedo che ci regala la medaglia di bronzo nella lotta libera… - Coninews : BRONZO OLIMPICO PER ABRAHAM! ?? Il lottatore #ItaliaTeam Abraham Conyedo Ruano supera in rimonta 6-2 il turco Suley… - Eurosport_IT : Era sotto 2-1 a 30 secondi dalla fine! Cosa è riuscito a fare Abraham Conyedo?! ?????? L'Italia va a medaglia per il… - asti_gioachino : RT @chetempochefa: Splendida medaglia di bronzo nella lotta per il nostro Abraham #Conyedo ???? ?? E ora sono 39 medaglie per la nostra spedi… - AleBaroAB : #Tokyo2020 penultimo giorno, oggi per l'#Italia solo un bronzo, di Abraham Conyedo nella Lotta libera 97kg. L'Itali… -