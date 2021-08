Battipaglia | aggredisce ragazza per rubare smartphone | arrestato dai carabinieri

(Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa scaraventato a terra e colpito a calci una minore di 15 anni alla quale ha tentato di portare via lo. È accaduto nella notte appena trascorsa a, in via Roma, dove lapasseggiava in compagnia di un’amica quando un marocchino di 19 anni senza fissa dimora, A.B.A. dopo averle eseguite, ha provato a scipparle il telefonino che laaveva tra le mani. Al tentativo della minore di opporre resistenza, l’aggressore non ha esitato a rispondere con violenza, ma la pronta reazione della compagna della vittima che ha allertato il 112 ha consentito il tempestivo ...

