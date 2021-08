Vico Equense | la perla di Napoli nelle parole dello chef Gennaro Esposito

Advertising

UFFICIALE: Vico Equense, annunciato l'allenatore della serie D 21-22 - Truffano anziano: 5mila euro per un pacco di succhi di frutta

"Dimenticare Ticciano, la piccola frazione diin cui sono nato, sarebbe dimenticare chi sono", Antonio Cannavacciuolo è stato di parola e ha aperto, con un pò di ritardo, dovuto probabilmente alle opere pubbliche non complete, la ...Succede a: un uomo contatta un vicano di 82 anni, spacciandosi per suo nipote. Gli chiede il favore di accogliere il corriere che presto busserà alla sua porta con un pacco di merce acquistata sul ...È tutto pronto. Apre il Laqua Countrysyde Resort a Ticciano. La casa d’infanzia dello chef Antonino Cannavacciuolo è stata trasformata in un relais con ristorante ed ora è pronta ad accogliere i clien ...A.S.D. Vico Equense 1958, la società ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione 2021-2022, il dettaglio nella nota ufficiale ...