Traffico Roma del 06-08-2021 ore 18:00 Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione cose per lavori sono segnalate sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Viale Togliatti direzione raccordo anulare è proprio sul raccordo si tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana in interna Truck Service Salaria da Nomentana a Prenestina Traffico incolonnato sulla via Pontina tra il raccordo anulare Castel di Decima e tra Castello Pomezia direzione Latina trafficata la via Ardeatina con rallentamenti da via della Falcognana al Divino Amore direzione Roma e da via di Castel di Leva al Divino Amore verso Ardea incidente in Viale delle Cave Ardeatine all'altezza di ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - SR148 Pontina ?????? Lunghe code tra Incrocio Castel Romano/Trigoria e Incrocio Strampelli > Latina #Luceverde #Lazio

