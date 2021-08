Tokyo 2020 | Paltrinieri | “Mi piacerebbe andare a Parigi | ci proverò”

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 agosto 2021) “Ho scoperto adesso, appena atterrato, degli altri tre ori vinti a: fantastico. E’ una squadra super forte, la nostra, e molto unita. Devo dire che ho forse avuto più possibilità questa volta di conoscere i ragazzi rispetto alle altre Olimpiadi. Per via delle restrizioni imposte dalla pandemia, stavamo infatti sempre tutti insieme ed insieme abbiamo visto le gare in TV: è stato bello“. A parlare è Gregorio, al rientro questa sera all’aeroporto di Fiumicino dadopo un’Olimpiade da due medaglie (argento negli 800m stile libero; bronzo nella 10km di fondo). E il bilancio è positivo: “Più di così non potevo davvero ...