Tenta di uccidere l'ex della compagna per gelosia: arrestato un 26enne (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E' accusato del Tentato omicidio di un giovane pregiudicato napoletano di 23 anni, il 26enne arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro su richiesta della procura partenopea. L'episodio si inquadra in un contesto di astio e risentimento tra i due giovani per questioni sentimentali. La vittima, infatti, è l'ex compagno dell'attuale fidanzata dell'indagato, dalla quale ha avuto un figlio. Proprio a seguito dell'ennesima insistente richiesta da parte dell'ex fidanzato alla madre di suo figlio di trascorrere ...

