Sinner sta tornando, va in semifinale al torneo di Washington (Atp 500) (Di venerdì 6 agosto 2021) Anche Sinner sta approfittando della magica estate sportiva italiana. Il tennista altoatesino, che tra dieci giorni compirà vent'anni, è tornato a dare segnali delle proprie capacità. Dopo un periodo di appannamento, sembra che si stia ritrovando al torneo di Washington, un Atp 500, che si gioca sul cemento. Sinner ha vinto agevolmente il proprio quarto di finale che lo vedeva opposto allo statunitense Steve Johnson, n.81 del ranking: 64 62 il risultato. L'azzurro ha controllato il match, ha avuto un solo, minimo, momento di difficoltà all'inizio del secondo set quando ha salvato due palle break. Dopodiché si è issato fino ...

