Olimpiadi, un problema fisico frena Teo Caporaso nella 50 km di marcia (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCinque anni fa fu la squalifica a fermare Teodorico Caporaso alle Olimpiadi di Rio de Janero. A Tokyo, invece, il marciatore sannita, originario di Cautano, è stato costretto al ritiro. E' successo questa notte, mentre in Giappone erano le prime ore del mattino. Il beneventano era impegnato nella 50 chilometri di marcia insieme ad altri due italiani, Marco De Luca e Andrea Agrusti. Tutta colpa di un problema fisico che ha costretto Caporaso ad alzare bandiera bianca quando mancavano all'incirca cinque chilometri al ...

