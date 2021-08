Lutto nel mondo degli chef: addio a Domenico. Fatale un incidente stradale (Di venerdì 6 agosto 2021) Si chiamava Domenico D’addio, aveva soltanto 25 anni e davanti a sé aveva un futuro florido, bellissimo. Domenico è morto, la sua vita si è spezzata lungo via Emilia Est, a Modena. Fatale un incidente in moto che ha visto coinvolto anche un’auto condotta da un’anziano. Domenico, originario di Guastalla, nel reggiano, lavorava in uno dei ristoranti più esclusivi della città: il B&B di Massimo Bottura e Lara Gilmore, Casa Maria Luigia. Domenico D’addio era un grande appassionato di ristorazione, percorso in cui aveva investito tantissime energie, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Si chiamavaD’, aveva soltanto 25 anni e davanti a sé aveva un futuro florido, bellissimo.è morto, la sua vita si è spezzata lungo via Emilia Est, a Modena.unin moto che ha visto coinvolto anche un’auto condotta da un’anziano., originario di Guastalla, nel reggiano, lavorava in uno dei ristoranti più esclusivi della città: il B&B di Massimo Bottura e Lara Gilmore, Casa Maria Luigia.D’era un grande appassionato di ristorazione, percorso in cui aveva investito tantissime energie, ...

Advertising

OrnellaFelici : Ogni Giorno Una Lode a Maria, 6 agosto 2021. Madonna di Lezzeno, prega per noi: “O Vergine Madre, asciuga Tu le lac… - MiyakeEau : RT @Giulicat1512: @MiyakeEau Al mio primo lutto qualcuno mi disse . . .NESSUNO MUORE MAI FINCHÉ C' È CHI LO RICORDA. . .LIZZY VIVE NEL TU… - Emilystellaemi2 : RT @Giulicat1512: @MiyakeEau Al mio primo lutto qualcuno mi disse . . .NESSUNO MUORE MAI FINCHÉ C' È CHI LO RICORDA. . .LIZZY VIVE NEL TU… - Giulicat1512 : @MiyakeEau Al mio primo lutto qualcuno mi disse . . .NESSUNO MUORE MAI FINCHÉ C' È CHI LO RICORDA. . .LIZZY VIVE… - DiacFeliciani : RT @CiaoKarol: Ogni Giorno Una Lode a Maria, 6 agosto 2021. Madonna di Lezzeno, prega per noi: “O Vergine Madre, asciuga Tu le lacrime di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel "On the Road", il calendario Pirelli 2022 a firma Bryan Adams. L'INTERVISTA ... tanti i riconoscimenti ottenuti, lui ha ritratto nel 2003 la Regina Elisabetta II e adesso firma ... sul palco Luciano mi ha accolto con un abbraccio perché sapeva del lutto e mio padre era presente, ...

Addio al macellaio Zilli, aveva 88 anni CREMONA - Lutto nel mondo del commercio cremonese. All'età di 88 anni si è spento Ferruccio Zilli , storico macellaio di via Bella Chioppella, l'esercizio commerciale che si trova a due passi da piazza Marconi ...

Lutto nel mondo dell’arte, è morta Maria Grazia Ciardi Duprè LA NAZIONE La Cucina abruzzese in lutto per la morte di Nicola Ranieri Nicola Ranieri, che per una vita è stato ambasciatore dell’enogastronomia italiana e abruzzese nel mondo è morto nella notte tra il 5 ed il 6 agosto 2021 nella sua abitazione di Lanciano, dopo un brev ...

Morto a 72 anni lo storico barbiere del rione Fornacelle Il suo salone di via Montalese radunava tanti sportivi Formato aveva avviato al calcio tanti ragazzi della frazione ...

... tanti i riconoscimenti ottenuti, lui ha ritratto2003 la Regina Elisabetta II e adesso firma ... sul palco Luciano mi ha accolto con un abbraccio perché sapeva dele mio padre era presente, ...CREMONA -mondo del commercio cremonese. All'età di 88 anni si è spento Ferruccio Zilli , storico macellaio di via Bella Chioppella, l'esercizio commerciale che si trova a due passi da piazza Marconi ...Nicola Ranieri, che per una vita è stato ambasciatore dell’enogastronomia italiana e abruzzese nel mondo è morto nella notte tra il 5 ed il 6 agosto 2021 nella sua abitazione di Lanciano, dopo un brev ...Il suo salone di via Montalese radunava tanti sportivi Formato aveva avviato al calcio tanti ragazzi della frazione ...