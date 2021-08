Luca Argentero al settimo cielo | arriva la notizia più bella

Advertising

Corriere : Dov’è finita la serie Sandokan? «Riprese mai partite e dissapori tra Yaman e Argentero» - mavuoidiecieuro : il patriottismo di Luca Argentero - redazionerumors : #CanYaman e #LucaArgentero non vanno d'accordo! #SandokanTheSeries a rischio? #SandokanSeries #Sandokan… - LaMammaN1 : - occhio_notizie : Can Yaman e Luca Argentero, lite tra i due attori fa saltare le riprese di “Sandokan” -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Ascolti Tv 5 agosto 2021. In prima serata una media di 2.102.000 e 13,9% per la replica della fiction di Rai1 Doc nelle tue mani con. Su Rai2 Il Circolo degli anelli 1.391.000 e 9,2%. Su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza 1.188.000 e 8,1%. Su Rai3 la replica di A Raccontare comincia tu con Raffaella Carrà che ...Ascolti Tv 5 agosto 2021. In prima serata una media di 2.102.000 e 13,9% per la replica della fiction di Rai1 Doc nelle tue mani con. Su Rai2 Il Circolo degli anelli 1.391.000 e 9,2%. Su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza 1.188.000 e 8,1%. Su Rai3 la replica di A Raccontare comincia tu con Raffaella Carrà che ...Luca Argentero ha conquistato la prima serata di ieri con la replica di Doc - Nelle tue mani. E' attesa per la seconda stagione della serie tv ...Ascolti Tv 5 agosto 2021. In prima serata una media di 2.102.000 e 13,9% per la replica della fiction di Rai1 Doc nelle tue mani con Luca Argentero. Su Rai2 ...