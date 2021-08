LIVE MotoGP, GP Stiria 2021 in DIRETTA: Joan Mir inizia bene la FP1, torna in pista Dani Pedrosa (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 Si scende giro dopo giro, ora Fabio Quartararo comanda le operazioni in 1:24.744 con 7 millesimi su Mir! I primi 4 sono in appena 44 millesimi 10.05 Joan Mir migliora ancora in 1:24.751 con 32 millesimi su Zarco e 37 su Nakagami 10.04 Di nuovo Joan Mir in vetta in 1:25.064 ma Johann Zarco lo scalza in 1:24.783. Terzo Miller a 289 millesimi, 10.03 Nakagami in seconda posizione a 7 millesimi, poi Zarco a 190 e Vinales a 282. Valentino Rossi 12° a 852. 10.02 Si vede Quartararo in seconda posizione a 300 millesimi da Mir, ma ora è Marc Marquez in 1:25.259 a comandare 10.01 ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06 Si scende giro dopo giro, ora Fabio Quartararo comanda le operazioni in 1:24.744 con 7 millesimi su Mir! I primi 4 sono in appena 44 millesimi 10.05Mir migliora ancora in 1:24.751 con 32 millesimi su Zarco e 37 su Nakagami 10.04 Di nuovoMir in vetta in 1:25.064 ma Johann Zarco lo scalza in 1:24.783. Terzo Miller a 289 millesimi, 10.03 Nakagami in seconda posizione a 7 millesimi, poi Zarco a 190 e Vinales a 282. Valentino Rossi 12° a 852. 10.02 Si vede Quartararo in seconda posizione a 300 millesimi da Mir, ma ora è Marc Marquez in 1:25.259 a comandare 10.01 ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, la conferenza sul suo futuro: le news in diretta LIVE #SkyMotori #VR46Decision #SkyMotoGP #MotoGP - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Mi ritiro dalla MotoGP al termine del 2021, correrò con le macchine' #TheDoctor #SkyMotori… - Krishnaprasad__ : RT @SkySportMotoGP: ?? Rossi in pista ( -40' ?? #FP1) ???? Inizia il weekend dello #StyrianGP Il LIVE ?? - psw_tle : RT @SkySportMotoGP: ?? Rossi in pista ( -40' ?? #FP1) ???? Inizia il weekend dello #StyrianGP Il LIVE ?? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Rossi in pista ( -40' ?? #FP1) ???? Inizia il weekend dello #StyrianGP Il LIVE ?? -