(Di venerdì 6 agosto 2021)a 8dalche nonuna. I giudici della Corte di Assise di Salerno hanno ricostruito la morte diPassariello,nel giugno del 2019 a Sant’Egidio del Monte Albino. I genitori, Gennaro Passariello e Immacolata Monti, sono stati condannati all’ergastolo e a 24 anni di reclusione. Per gli inquirenti la bimba fucon un, l’uomo agì “con un movente folle e innaturale, per il rifiuto della...

Advertising

infoitsalute : Jolanda uccisa dai genitori a Salerno, i giudici: soffocata e presa a morsi dal papà - infoitsalute : «Jolanda fu uccisa dal padre padrone» - Cronaca - infoitsalute : Jolanda uccisa a 8 mesi dal padre che non voleva una figlia femmina: soffocata con un cuscino - salernotoday : Omicidio della piccola Jolanda, la sentenza dei giudici: 'Corpo martoriato, uccisa con un cuscino'… - LaCittaSalerno : +++ IL PROCESSO +++ «Jolanda fu uccisa dal padre padrone» LEGGI QUI --> -

Ultime Notizie dalla rete : Jolanda uccisa

Fanpage.it

Passarielloa 8 mesi: genitori condannati all'ergastolo Giuseppe Passariello e Immacolata Monti , genitori della piccolaa giugno 2019 a soli 8 mesi, sono stati ...APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Bimbaa otto mesi nel Salernitano: 'mai curata... IL PROCESSO Bimbaa otto mesi nel Salernitano,la difesa dei genitori:... IL PROCESSOmorta ...I due genitori, secondo il tribunale - presidente Vincenzo Ferrara, giudice Gabriella Passaro - concordarono una versione di comodo, una volta portati in commissariato Eccola la ricostruzione del deli ...La donna è stata quindi accompagnata in pronto soccorso, mentre l’uomo - con precedenti penali - è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere A chiedere aiuto, e a far arresta ...