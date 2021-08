Il Sud ancora nella morsa degli incendi: due morti in Calabria, stato di emergenza in Sicilia (Di venerdì 6 agosto 2021) Nelle ultime ore si sono intensificati gli incendi che stanno piegando diverse regioni italiane, specialmente tra Centro e Sud del Paese. Le fiamme stanno distruggendo ampie porzioni del territorio soprattutto in Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Calabria. Proprio nel Reggino, in località San Lorenzo, due persone sono rimaste vittime degli incendi che sono divampati nella zona. E il sindaco Giuseppe Falcomatà ha chiesto lo stato d’emergenza, sulla scia di quanto deciso in Sicilia. «In queste settimane la situazione degli ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021) Nelle ultime ore si sono intensificati gliche stanno piegando diverse regioni italiane, specialmente tra Centro e Sud del Paese. Le fiamme stanno distruggendo ampie porzioni del territorio soprattutto in, Sardegna, Abruzzo e. Proprio nel Reggino, in località San Lorenzo, due persone sono rimaste vittimeche sono divampatizona. E il sindaco Giuseppe Falcomatà ha chiesto lod’, sulla scia di quanto deciso in. «In queste settimane la situazione...

