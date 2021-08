Green pass, le nuove regole in vigore da oggi (Di venerdì 6 agosto 2021) A partire da oggi va mostrato, nei casi in cui è necessario, il Green pass. Sarà il primo weekend con la certificazione verde, e secondo il protocollo firmato dal ministro della Salute Speranza e dal generale Figliuolo le nuove norme aiuteranno l’Italia a difendersi dalla nuova ondata di contagi. Il Green pass è un certificato che attesta di aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus da almeno 15 giorni, di essere risultati negativi a un test nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dalla Covid-19 da meno di sei mesi: è valido anche dopo una sola dose dei vaccini ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 6 agosto 2021) A partire dava mostrato, nei casi in cui è necessario, il. Sarà il primo weekend con la certificazione verde, e secondo il protocollo firmato dal ministro della Salute Speranza e dal generale Figliuolo lenorme aiuteranno l’Italia a difendersi dalla nuova ondata di contagi. Ilè un certificato che attesta di aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus da almeno 15 giorni, di essere risultati negativi a un test nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dalla Covid-19 da meno di sei mesi: è valido anche dopo una sola dose dei vaccini ...

