Green pass Italia obbligatorio da oggi, ma uno su cinque non ce l’ha (Di venerdì 6 agosto 2021) Green pass Italia, da oggi è obbligatorio per stare al chiuso in hotel, bar e ristoranti. Un Italiano su cinque, nonostante si sappia come ottenerlo, risulta però non averlo secondo quanto emerge da un’analisi condotta dalla Coldiretti. La misura sul Green pass obbligatorio al chiuso interessa da subito circa 360mila ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi dei quali solo poco più della metà dispone di spazi all’aperto dove tuttavia sono notevolmente aumentati i coperti grazie alle flessibilità concessa sull’utilizzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021), daper stare al chiuso in hotel, bar e ristoranti. Unno su, nonostante si sappia come ottenerlo, risulta però non averlo secondo quanto emerge da un’analisi condotta dalla Coldiretti. La misura sulal chiuso interessa da subito circa 360mila ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi dei quali solo poco più della metà dispone di spazi all’aperto dove tuttavia sono notevolmente aumentati i coperti grazie alle flessibilità concessa sull’utilizzo ...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - Maxsanti8 : RT @AzzurraBarbuto: I docenti che non esporranno il green pass dopo 5 giorni di inottemperanza saranno considerati assenti senza giustifica… - mariella_m_ : Questo green pass ha l’aria di essere prima di tutto un “contentino” per chi si è sottoposto alla sperimentazione v… -