Green Pass, fila in pizzeria a Napoli: "E' una misura che ci penalizza" (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Il Green Pass è una misura che ci penalizza. Come è già accaduto in Passato si danneggiano la ristorazione, il wedding e il mondo dello spettacolo mentre poi si può salire tranquillamente su un aereo. Davvero non lo capiamo". Sono le parole di Gino Sorbillo, titolare della nota pizzeria nel cuore del centro storico di Napoli. Il locale non ha tavoli all'esterno e dunque per poter gustare la pizza è necessario esibire il Green Pass. All'esterno c'è un po' di fila perché davanti alla porta una ...

