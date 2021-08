Attacchi ransomware, cresce tecnica della ‘double extortion’ (Di venerdì 6 agosto 2021) Gli Attacchi ransomware, sempre più frequenti e dannosi per aziende e infrastrutture pubbliche, saranno sempre più caratterizzati dalla tecnica della ‘double extortion’, la doppia estorsione. Cioè i cybercriminali chiedono un riscatto non solo per decifrare i file criptati, ma minacciano le vittime di procedere alla loro diffusione pubblica con l’obbligo così per le aziende di pagare sanzioni privacy. A delinerare la tendenza è il Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica nel suo ultimo rapporto sulla cyberciminalità, pubblicato a marzo, che dedica una sezione alla ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 6 agosto 2021) Gli, sempre più frequenti e dannosi per aziende e infrastrutture pubbliche, saranno sempre più caratterizzati dalla, la doppia estorsione. Cioè i cybercriminali chiedono un riscatto non solo per decifrare i file criptati, ma minacciano le vittime di procedere alla loro diffusione pubblica con l’obbligo così per le aziende di pagare sanzioni privacy. A delinerare la tendenza è il Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica nel suo ultimo rapporto sulla cyberciminalità, pubblicato a marzo, che dedica una sezione alla ...

Advertising

infoitinterno : Attacchi ransomware in tutta l'Olanda: 'Il Paese è a rischio' - romi_andrio : RT @diabolicus23: @mfonthenet @AlfonsoFuggetta @nexusSEI_6 Due considerazioni: - se l’ufficio fosse sicuro, non avremmo visto attacchi ran… - AleGrassi22 : RT @valerionicastro: Non c'è niente di più divertente dei media mainstream che cercano di spiegare cose come la cybersecurity, la blockchai… - Fletcher_Lynd : RT @valerionicastro: Non c'è niente di più divertente dei media mainstream che cercano di spiegare cose come la cybersecurity, la blockchai… - Antelox : @pierpcard @cgiustozzi In questo genere di attacchi eseguono manualmente per grossa parte il ransomware solo dopo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacchi ransomware ATTACCO HACKER REGIONE LAZIO/ Cosa fare per non finire sotto ricatto? Malware, Ransomware, Phishing e DDoS/ Attacchi hacker: che cosa sono, come funzionano Che questo enorme "salto tecnologico" di massa stesse avvenendo senza le necessarie precauzioni sul fronte della ...

Ransomware e phishing: l'accoppiata più pericolosa su Internet Il livello di minaccia raggiunto dai malware è molto elevato, a tal punto che nei Paesi Bassi anche la sicurezza nazionale è in pericolo perché il numero di attacchi ransomware a privati e società è ...

Attacchi ransomware, cresce tecnica della 'double extortion' Agenzia ANSA Olanda sotto attacco hacker, allarme per la sicurezza nazionale Gli attacchi ransomware, spiegano i tre esperti, sono sempre più numerosi e le richieste d’aiuto sono troppe per essere gestite dalle società olandesi da sole. Il diffondersi del ransomware si sta tra ...

Attacchi ransomware in tutta l'Olanda: "Il Paese è a rischio" Negli ultimi due anni, ci sono stati attacchi ransomware al comune di Hof van Twente e all'Università di Maastricht, tra gli altri. A giugno il coordinatore nazionale per l'antiterrorismo e la sicurez ...

Malware,, Phishing e DDoS/hacker: che cosa sono, come funzionano Che questo enorme "salto tecnologico" di massa stesse avvenendo senza le necessarie precauzioni sul fronte della ...Il livello di minaccia raggiunto dai malware è molto elevato, a tal punto che nei Paesi Bassi anche la sicurezza nazionale è in pericolo perché il numero dia privati e società è ...Gli attacchi ransomware, spiegano i tre esperti, sono sempre più numerosi e le richieste d’aiuto sono troppe per essere gestite dalle società olandesi da sole. Il diffondersi del ransomware si sta tra ...Negli ultimi due anni, ci sono stati attacchi ransomware al comune di Hof van Twente e all'Università di Maastricht, tra gli altri. A giugno il coordinatore nazionale per l'antiterrorismo e la sicurez ...